Путин утвердил состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В обновленный состав совета вошли 38 человек, в частности, глава правительства Михаил Мишустин и помощник президента, экс-глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В совете в том числе состоят заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Юрий Борисов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а также глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Задача Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам заключается в обеспечении взаимодействия между разными органами власти, общественными и научными организациями в целях развития страны.