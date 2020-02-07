СМИ: в России упростят получение гражданства

Процедура получения российского гражданства может быть упрощена путем отмены положения в законодательстве, по которому иностранцы обязаны отказаться от имеющегося гражданства для получения российского.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики России, подготовлены изменения в закон «О гражданстве РФ» в части признания утратившим силу пункт «г» первой части 13-й статьи. Изменения предполагают, что иностранным гражданам предоставят возможность не отказываться от имеющегося гражданства для получения российского.

В правительстве России пояснили изданию, что работа над законопроектом в скором времени будет окончена и после согласования с администрацией главы государства документ направят в Государственную думу.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что в законе «О гражданстве РФ» могут быть отменены требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на российской территории в течение пяти лет. Также, возможно, необходимость подтверждения законного источника дохода будет исключена.