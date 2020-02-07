Регина Дубовицкая рассказала о своей пенсии
По словам, 71-летней телеведущей ее спасает работа, которую она любит.
© Фото: Natalya Loginova , Russian Look
Телеведущая Регина Дубовицкая рассказала, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
«Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги», - отметила она в беседе с «Teleprogramma».
По словам 71-летней телеведущей ее спасает работа, которую она любит.
Дубовицкая с октября 1987 года является ведущей и руководителем программы «Аншлаг», а также журналистом, редактором, сценаристом.
Ранее размер своей пенсии озвучил юморист Петросян.