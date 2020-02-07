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Две трети россиян предпочли поезд самолету для путешествия в Крым

Вадим Синицын
10:05 07.02.2020
По данным исследования, 67% опрошенных намерены этим летом добраться до полуострова, использую железнодорожный транспорт.
Две трети россиян предпочли поезд самолету для путешествия в Крым
© Фото: Крым,Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Большинство россиян, планирующих путешествие в Крым, выберут для этих целей поезд, а не самолет. Таковы результаты опроса, который публикует RT.

По данным исследования, 67% опрошенных намерены этим летом добраться до полуострова, используя железнодорожный транспорт. Только 16% заявили о выборе самолета в качестве средства передвижения.

Остальные респонденты заявили, что не имеют предпочтений в этом вопросе. Тем не менее, 96% готовы поехать на поезде, если таким образом удастся сэкономить на билетах.

Ранее стало известно, что по Крымскому мосту прошли первые 100 поездов, на своих маршрутах перевезя 85 тысяч пассажиров. Сотым по счету стал поезд, который следовал из Севастополя в Петербург. Движение по железнодорожной части Владимир Путин открыл 23 декабря 2019 года.

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