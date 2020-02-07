Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии

В ночь на пятницу у берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер, семерых членов экипажа удалось спасти.

Как сообщает портал ERR, Департамент полиции и погранохраны Эстонии получил сигнал бедствия с судна шестого февраля в 23.40 по местному времени в 15 морских милях к северу от полуострова Юминда. Рулевое управление траулера вышло из строя, две секции наполнились водой. На борту пропало электричество, судно легло в дрейф.

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Спасательная операция Центра морской охраны Эстонии была организована совместно с Финляндией. На помощь судну первым прибыл танкер под либерийским флагом, он обнаружил спасательный плот с членами экипажа и поднял их на борт.

Двоих пострадавших доставили вертолетом в больницу в Хельсинки, еще пятерых для медицинской проверки эстонский полицейский вертолет доставил в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Отмечается, что все члены экипажа траулера являются гражданами России.