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Лавров оценил перспективы сотрудничества РФ и Мексики в военно-технической сфере

Наталья Вальханская
00:36 07.02.2020
На территории этой страны работают около 50 вертолетов российского производства, также есть центры для их обслуживания и подготовки пилотов.
Лавров оценил перспективы сотрудничества РФ и Мексики в военно-технической сфере
© Фото: mid_rf, Twitter

Российская Федерация может расширить сотрудничество с Мексикой в военно-технической сфере, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У нас есть неплохие заделы в сфере военно-технического сотрудничества», - заявил глава МИД на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

Он напомнил, что на территории этой страны работают около 50 вертолетов российского производства, также есть центры для их обслуживания и подготовки пилотов.

По словам министра, Мексика рассматривает предложение России по новым поставкам военных вертолетов.

Кроме ВТС Лавров отметил перспективы сотрудничества Москвы и Мехико в области энергетики, промышленности, фармацевтики, транспорта и сельского хозяйства.

Хорошие перспективы, как мы сегодня подтвердили, в области энергетики, автомобилестроении, судостроительной, авиационной, химической промышленности, фармацевтике, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства.

Также глава российского МИД обсудил с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом целесообразность введения безвизового режима для граждан двух стран.  

Эбрард, в свою очередь, высоко оценил переговоры с Сергеем Лавровым и назвал их «невероятными».

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