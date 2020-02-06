Атака газовыми баллонами: боевики нанесли новые удары по Алеппо

Боевики нанесли по мирным районам Алеппо новые удары, в результате чего погибли не менее четырех человек.

Правительственные силы в ответ нанесли удар по террористам, но те успели атаковать дома.

В качестве снарядов террористы использовали газовые баллоны. Их опасность заключается в том, что траектория их полета непредсказуема, а масштаб разрушений гораздо больше, чем у мин и ракет, так как в баллон вмещается десятки килограммов взрывчатых веществ.

«Это был какой-то ад, после первого взрыва я спрятался в дальней комнате. Потом еще взрывы, было очень страшно, я громко кричал, чтобы, если все рухнет, хоть кто-нибудь слышал, что в доме еще остаются люди», - рассказал Махмуд Балид.

Квартиры в разрушенных районах Алеппо больше напоминают руины. Окна завешаны брезентом, а перекрытия могут рухнуть в любой момент. Люди боятся возвращаться в свои жилища, только иногда прячутся в подвалах, пережидая обстрелы. Чаще граждане приходят в свои дома, чтобы собрать оставшиеся после обстрелов вещи и уехать к родственникам. Тем более, военные предупреждают, что обстрелы могут возобновиться в ближайшее время.