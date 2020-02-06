Вирус жадности: корреспондент «Звезды» проверил стоимость медицинских масок в региональных аптеках

На фоне ситуации с коронавирусом цены на медицинские маски в аптеках взлетели в 600 раз. Самая большая стоимость зафиксирована в Дагестане - средство защиты, которое раньше можно было купить за 1,5 рубля в последние дни стоила 1000.

«Здравствуйте, будьте добры маски марлевые», - зашел в одну из аптек корреспондент «Звезды». «182 рубля», - ответил ему фармацевт.

Росздравнадзор в связи с повышением цен проведет рейды по аптекам всей страны.

В Госдуме заявили, что компании используют ажиотаж населения, и, поднимая цены на маски, хотят получить больше денег на волне беспокойства, предложив ввести штрафы.

Однако меры могут быть и радикальнее. Помимо штрафов, «заведения» могут просто закрыть, сообщил Владимир Путин на совещании с правительством.

Эпидемия китайской пневмонии продолжает распространяться. Число погибших выросло до 564 человек. Заражены 28 018 человек.