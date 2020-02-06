Лавров встретился с главой МИД Кубы

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Стороны обсудили вопросы региональной и глобальной повестки, а также обсудили партнерство Москвы и Гаваны.

Встреча министров прошла в кубинском Сантьяго-де-Куба. Лавров и Родригес успели обсудить большинство вопросов, касающихся сотрудничества двух стран.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной проблематики, наращивания взаимодействия Москвы и Гаваны в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-кубинского стратегического партнерства», - сообщили в МИД РФ об итогах беседы.

Сергей Лавров прибыл на Остров Свободы в рамках турне по странам Латинской Америки. Он посетил мемориальное кладбище Санта-Ифигения и возложил цветы к могиле Фиделя Кастро. После Кубы глава МИД РФ отправится в Мехико, где проведет встречу с мексиканским коллегой Марсело Эрбардом.