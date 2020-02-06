Под Красноярском из-за тумана столкнулись 10 автомобилей: видео

В Красноярском крае произошло массовое ДТП с участием и легковых и грузовых автомобилей. Из-за тумана на трассе столкнулись более десятка автомобилей. Авария произошла в Емельяновском районе около деревни Сухая Балка.

«В настоящее время движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. Движение регулируют наряды ДПС», - сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские рекомендуют автовладельцам выбирать альтернативные варианты маршрута, советуют двигаться через Северное шоссе в направлении к Канску и Ачинску.

Причиной аварии стал густой туман, который еще с вечера окутал краевой центр и окрестности. На кадрах, опубликованных в Сети, машины еле различимы из-за пелены.

В ГИБДД попросили соблюдать дистанцию, скоростной режим и включать противотуманные фары.