Побег из детского сада: инцидент со сбежавшим ребенком попал на видео

Воспитатель группы детского сада при школе №1358 уволен после инцидента с 6-летним мальчиком, который ушел из детского сада без ведома старших. Помимо воспитателя, уволены его помощник и охранник заведения.

О случившемся ранее рассказали в полиции, которая и обнаружила ребенка через полчаса после его побега. Одинокого мальчика заметили прохожие и вызвали служителей правопорядка.

«Уже на следующий день после происшествия он присутствовал в детском саду и в настоящий момент продолжает его посещать. Причиной случившегося стало, конечно, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей сотрудниками дошкольного учреждения», - рассказал исполняющий обязанности директора школы Дмитрий Комиссаров.

Как стало известно ранее, мальчик для побега использовал магнитную карточку «Проход и питание», которую незаметно изъял у воспитателя. По данным СМИ, мальчик хотел удивить родителей ранним приходом и отправился в несанкционированное путешествие, чтобы сделать им сюрприз.