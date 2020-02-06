Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Побег из детского сада: инцидент со сбежавшим ребенком попал на видео

Вадим Синицын
08:57 06.02.2020
Одинокого мальчика заметили прохожие и вызвали служителей правопорядка.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ

Воспитатель группы детского сада при школе №1358 уволен после инцидента с 6-летним мальчиком, который ушел из детского сада без ведома старших. Помимо воспитателя, уволены его помощник и охранник заведения.

О случившемся ранее рассказали в полиции, которая и обнаружила ребенка через полчаса после его побега. Одинокого мальчика заметили прохожие и вызвали служителей правопорядка.

«Уже на следующий день после происшествия он присутствовал в детском саду и в настоящий момент продолжает его посещать. Причиной случившегося стало, конечно, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей сотрудниками дошкольного учреждения», - рассказал исполняющий обязанности директора школы Дмитрий Комиссаров.

Как стало известно ранее, мальчик для побега использовал магнитную карточку «Проход и питание», которую незаметно изъял у воспитателя. По данным СМИ, мальчик хотел удивить родителей ранним приходом и отправился в несанкционированное путешествие, чтобы сделать им сюрприз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата06.02.2020, 05:30
Т-80 и Т-72 разносят противника: яркие кадры учений танкистов
Дата05.02.2020, 08:17
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата06.02.2020, 09:10
Россия может организовать производство ПЗРК «Игла-С» в Индии
Дата05.02.2020, 16:41
Духи в панике бежали: детали невыполнимой миссии в афганском ущелье
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:55 В стране и мире
Видео
Вирус жадности: корреспондент «Звезды» проверил стоимость медицинских масок в региональных аптеках
09:53 В стране и мире
Лавров встретился с главой МИД Кубы
09:47 В стране и мире
Глава Росавиации рассказал, как изменилась подготовка пилотов после трагедии в Шереметьево
09:12 В стране и мире
Видео
Атака газовыми баллонами: боевики нанесли новые удары по Алеппо
09:10 ОПК
Россия может организовать производство ПЗРК «Игла-С» в Индии
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Петросян озвучил размер своей пенсии
Диетолог назвала продукты, которые «убивают» иммунитет
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
Видео
Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью
Видео
Лето среди зимы: температура воздуха в Европе поднялась выше 20 градусов
Видео
СМИ опубликовали переговоры пилота с диспетчером в момент удара по украинскому Boeing
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.