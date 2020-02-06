Ушла легенда: на 104-м году жизни умер Кирк Дуглас

Американский актер «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет.

«Он оставил наследие в кино, которое сохранится для будущих поколений», - написал его сын Майкл в Instagram, который сообщил миру о смерти звезды.

Кирк Дуглас снимался более чем в 80 фильмах, среди которых «Туз в рукаве» (1951), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957), а также «Спартак» (1960). В 1996 году за свою долгую и успешную карьеру он получил «Оскар». После перенесенного в 1995 году инсульта актер перестал сниматься в кино.

Также Дуглас был и писателем, под его авторством свет увидел более десяти романов и мемуаров. Актер был известен еще и как филантроп, «который работал, чтобы принести мир на планету», пишет его сын.

Сам Майкл и его сын Эрик также являются актерами, а Джоэль и Питер - продюсерами.

Со своей женой Энн Байденс прожил более 65 лет, ей 100 лет.