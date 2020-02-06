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Петросян озвучил размер своей пенсии

Ирина Егорова
07:12 06.02.2020
По словам юмориста, у него «обыкновенная пенсия».
Петросян озвучил размер своей пенсии
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press

Юморист Евгений Петросян озвучил размер своей пенсии.

«У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей», - цитирует его Teleprogramma.pro. 

По словам 74-летнего артиста, выплат ему «хватает на все расходы».

Петросян с 1991 года является Народным артистом РСФСР. Артист недавно женился в пятый раз на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. До этого он через суд развелся с Еленой Степанян, с которой прожил более 30 лет

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