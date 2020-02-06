Лавров посетил мемориал героям Кубы и возложил венок к могиле Фиделя Кастро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Сантьяго-де-Куба, в рамках турне по странам Латинской Америки.

На Кубе Лавров посетил мемориальное кладбище Санта-Ифигения - место захоронения национальных героев Кубы. Лаврова и его кубинского коллегу Бруно Родригеса Паррилью у мемориального комплекса встречал военный оркестр. Главы внешнеполитических ведомств возложили венки с лентами в цвета российского флага к могиле Фиделя Кастро. Также они почтили память и другим борцам за независимость. Лавров оставил запись в книге почетных посетителей мемориального комплекса, сообщается в Twitter МИД РФ.

После торжественной церемонии глава внешнеполитического ведомства РФ провел переговоры с кубинским коллегой.

После Сантьяго-де-Кубы Лавров отправится в Мехико, где у него также запланированы переговоры с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом.