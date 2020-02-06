Пилот должен лететь впереди самолета: глава Росавиации о подготовке экипажа

Пилота необходимо готовить «лететь впереди самолета» - уметь воспринимать все показания приборов и внешней среды, чтобы принимать правильные решения для обеспечения безопасности полета, сказал руководитель Росавиации Александр Нерадько «Звезде».

Он пояснил, что уровень автоматизации позволил улучшить показатели безопасности полетов.

«Благодаря автоматизации и появлению таких систем, как «защита от дурака», уменьшилось количество авиационных происшествий», - рассказал он.

Однако, этот факт имеет и обратную сторону.

«Когда человек , оператор автомобиля, привыкает, что у него есть парктроник и полагается только на то, что при приближении к препятствию сработает сигнал - это неправильно. Человек должен уметь пользоваться той системой, которая ему помогает, но полагаться на свои знания, профессионализм и подготовку, а к этому надо готовить!», - пояснил Нерадько.

В среду, 5 февраля, в столице открылась VII Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации, на которой 130 компаний из 16 стран презентуют инновационные проекты по строительству и оборудованию терминалов и аэродромов.