Непредсказуемая зима: россиян предупредили о «погодных качелях»

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале. Она будет характеризоваться резкими скачками температуры или «погодными качелями».

Ощутить их в полной мере смогут россияне, проживающие на юге страны.

«Циклон, который идет с территории Франции уже вызвал сильные осадки в Крыму. Шестого и седьмого февраля на полуострове действует штормовое предупреждение. Там ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и ветер до 27 метров в секунду», - сообщает заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Затем в регионе ожидается резкое похолодание, до минус 14 градусов.

Пережить «температурные качели» придется и жителям Краснодарского края, Чечни, Ростовской, Волгоградской областей. Их ожидают не только дождь со снегом, но и похолодание до минус 20 градусов.

В столице тоже установится морозная погода, из-за арктического воздуха с Баренцева моря. Седьмого и восьмого февраля ночью ожидается до минус 10-12 градусов, а к концу недели и минус 18, цитирует синоптика «Российская газета». Но в начале следующей рабочей недели снова потеплеет, установится «октябрьская погода».

По сравнению с февралем, температура в январе была стабильно теплой. По данным Службы по изменению климата C3S, январь текущего года стал самым теплым месяцев в Европе за всю историю наблюдений. На 0,03 градуса по Цельсию был побит рекорд аналогичного периода 2016 года.