Под залпы артиллерии: мотострелки уничтожили «боевиков» под Оренбургом
Военнослужащие мотострелковых подразделений Центрального военного округа в ходе тактического учения уничтожили обороняющихся условных боевиков, сообщили в Минобороны России.
По замыслу учения, «противник» захватил важный рубеж и перешел к обороне.
«Подразделения мотострелкового соединения получили задачу выдвинутся из глубины, перейти в атаку и уничтожить условного противника», - рассказали в ведомстве.
Действия мотострелков поддерживали артиллерийские батареи 120-мм самоходных орудий «Хоста», которые наносили точечные удары по огневым точкам «боевиков», и реактивные системы залпового огня «Град», поражавшие районы сосредоточения резервов и скопления живой силы и легкой бронетехники условного противника.
«Корректировку огня проводили беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые в режиме реального времени передавали на командный пункт результаты стрельбы», - добавили в Минобороны.
В учении, прошедшем на Тоцком полигоне, приняли участие более 700 военнослужащих и свыше 80 единиц боевой и специальной техники.