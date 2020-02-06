ПочтаПобеды: RT запускает проект для отправки писем ветеранам

Телеканал RT запускает новый проект #ПочтаПобеды. В преддверии 9 Мая пользователи соцсетей поздравляют ветеранов в интернете, однако немногие из них увидят эти слова. Но вы можете отправить письма людям, прошедшим войну.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

В течение следующих месяцев проект расскажет историю их войны и их победы. Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.