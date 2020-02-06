Цены на недвижимость в России могут вырасти на 25%

В комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщили, что в России к 2021 году стоимость жилья может подняться на 25%.

На серьезный рост цен окажут влияние такие факторы, как высокие ставки по кредитам для застройщиков, жесткие требования к их собственному капиталу и уход с рынка небольших компаний.

Отмечается, что о конкретных показателях точно можно будет сказать к лету 2021 года, так как уже завершатся строительства, начатые до введения эскроу-счетов.

До их введения застройщики располагали прямым доступом к средствам дольщиков, а сейчас все решается через процесс кредитования - по проектному финансированию банки установили ставку для застройщиков на уровне от 11 до 14 процентов.

К тому же, застройщикам необходимо иметь на своих счетах сумму в размере 30–40 % от стоимости проекта, из-за чего затраты увеличиваются в среднем на 8%, однако к ним еще прибавляются проценты из-за задержек платежей, в результате прямые издержки застройщика составляют в районе 23%, пишут «Известия».

Третью причину роста цен на жилье, эксперты аргументируют тем, что оставшиеся крупные застройщики станут абсолютными монополистами на рынке и, пользуясь этим, поднимут цены.