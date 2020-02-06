Посольство РФ в Японии: у россиян на круизном лайнере не нашли коронавирус

По последним данным, у российских граждан на борту круизного судна Diamond Princess в Японии заражение новым типом короновируса 2019-nCoV не выявлено.

«На настоящий момент у россиян вирус не диагностирован», - говорится на странице посольства РФ в Facebook.

Отмечается, что с ними поддерживается постоянный контакт в режиме реального времени и совместно с японскими властями оперативно принимаются меры по решению возникающих вопросов, в частности по снабжению медикаментами.

Всего на борту судна находятся 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа.

Уточняется, что в ходе проверки были обнаружены 20 зараженных коронавирусом пассажиров.

Судно встало на карантин у берегов Японии накануне, после того как у одного из мужчин была обнаружена опасная инфекция.