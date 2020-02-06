ПВО Сирии отражает ракетную атаку вблизи Дамаска: видео
Сообщается, что большинство ракет были сбиты до того, как они достигли своей цели.
© Видео: Syrianarabnewsagency, Youtube © Фото: SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях Дамаска.
По данным агентства SANA, удар наносится со стороны Израиля по западным районам сирийского государства.
Сирийским средствам ПВО удалось сбить большинство из ракет прежде, чем они достигли целей.
На данный момент информация о жертвах и разрушениях не сообщалась.