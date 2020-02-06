Демократы должны были попытаться: эксперт оценил неудавшийся импичмент Дональда Трампа

Трехлетняя охота демократов с целью отстранить Дональда Трампа от власти заканчивается его победой. Триумф на внутрипартийных выборах в Айове, овации зала во время ежегодного послания главы Белого дома, итог голосования по импичменту в Сенате открывают ему дорогу к следующему президентскому сроку.

По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрея Безрукова, демократы вряд ли действительно верили в то, что смогут снять Трампа с должности, однако они должны были попытаться.

«Они должны были попытаться, потому что Трамп для них - это вообще кость в горле. Мы не говорим о демократической партии, мы говорим о существующей в Америке элите. О финансовой и медийной элите, прежде всего. В Америке идет борьба элит. Идет даже война элит, которая переходит на личности. Элита реального бизнеса, которая что-то делает руками, и финансовая элита, интересы которой лежат не только в Соединенных Штатах, или даже не столько в Соединенных Штатах, свои лучшие деньги они получают со всего мира», - сказал он в студии программы «Между тем» на «Звезде».

Американский лидер должен вкладываться в реальную экономику, считает Андрей Безруков. Он отметил, что проблема Трампа, как предпринимателя, точно также как и многих предпринимателей страны, в том, что он допустил уход большого реального бизнеса из США, что привело к потере рабочих мест и, соответственно, к разделению страны.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по решению сената конгресса был признан невиновным как в превышении полномочий, так и в препятствовании работе конгресса.