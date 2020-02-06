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Смертельный шторм: в Ялте волна смыла людей с пирса в море

Светлана Головина
03:14 06.02.2020
Трагедия произошла в районе пляжа «Ласточкино гнездо».
© Видео: krymspas, Вконтакте © Фото: krymspas, Вконтакте

Сильная штормовая волна в Ялте смыла в море мужчину и девушку, находившихся в этот момент на причале, сообщает  ГУ МЧС по Рспублике Крым.

© krymspas, Вконтакте

На место происшествия после поступления информации отправилась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПА» - 5 человек и 1 единица техники - совместно с сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по полуострову.

© krymspas, Вконтакте

Помимо этого были привлечены водолазы-спасатели, рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море при таком волнении:

«И мужчина, и женщина погибли. Их тела были подняты на борт проходящего мимо судна», - заявил министр по ЧС полуострова Сергей Шахов.

Он добавил, что в это время волнение моря составляло около 4 баллов и температура была слишком низкая, что, вероятно, и послужило причиной трагедии.

© krymspas, Вконтакте

В ведомстве напомнили, что на территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируются сильные дожди и снегопады, температура воздуха до  минус 10-15 градусов мороза, порывы ветра могут достигать до 27 метров в секунду.

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