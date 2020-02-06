«Будет бойня»: легализация ЧВК на Украине на фоне дезертирства из ВСУ может привести к обострению в Донбассе

Военкор Семен Пегов в студии «Открытого эфира» представил свой материал о том, что из ВСУ дезертировали более семи тысяч человек. Кроме того, в подразделениях Нацгвардии Украины, задействованных в конфликте в Донбассе, ситуация складывается таким же образом.

«Общее число тех, кто бросил оружие, на Украине превышает десять тысяч человек. Этот факт, пожалуй, лучше всего иллюстрирует истинную заинтересованность обычных жителей Украины в конфликте на юго-востоке», - заявляет журналист.

На смену же официальным вооруженным силам Украины в Донбасс приходят так называемые ЧВК, деятельность которых в Киеве предлагают легализовать, отмечает Пегов.

По мнению военного публициста Юрия Кнутова, именно в появлении частных военных компаний и заключается «план Б» для Украины.

«Если Донбасс захватывает ВСУ - это нарушение нормандских соглашений. А захватывают ЧВК - гражданская война, они поднялись, мы их остановить не можем. И вроде бы и минские соглашения соблюдаются якобы, и в тоже время будет бойня», - объяснил Кнутов.

Напомним, накануне замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос предложил создать в стране частные военные компании. По мнению Кривоноса, ЧВК выполняет роль громоотвода, который позволяет фронтовикам реализоваться в том, что они умеют делать.