Момент жесткой посадки лайнера в Стамбуле попал на видео

Момент жесткой посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Кадры были опубликованы DHA.

На видео самолет появляется на взлетно-посадочной полосе и на огромной скорости, выбрасывая искры из под себя, «летит» в сторону ограждения. Не успевая затормозить, он падает.

Незадолго до этого были опубликованы кадры, на которых спасатели вытаскивают пострадавших из-под обломков самолета, который буквально развалился на три части.

По уточненной информации, трое человек погибли.