Момент жесткой посадки лайнера в Стамбуле попал на видео
По предварительным данным, авария произошла из-за плохих погодных условий.
© Видео: Demirören Haber Ajansı, YouTube © Фото: Demirören Haber Ajansı, YouTube
Момент жесткой посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Кадры были опубликованы DHA.
На видео самолет появляется на взлетно-посадочной полосе и на огромной скорости, выбрасывая искры из под себя, «летит» в сторону ограждения. Не успевая затормозить, он падает.
Незадолго до этого были опубликованы кадры, на которых спасатели вытаскивают пострадавших из-под обломков самолета, который буквально развалился на три части.
По уточненной информации, трое человек погибли.