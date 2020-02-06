Британия решила отменить ряд торговых санкций для России

Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих торговых санкций в отношении России после того как завершится переходный период выхода из Евросоюза. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства Британии.

В частности, ограничения будут сняты с алюминиевой фольги, бесшовных металлических и чугунных труб, ферросилиция, а также стальных и чугунных трубных фитингов.

В тоже время сохранятся пошлины на такие товары, как нитрат аммония, электротехническая сталь и холоднокатный плоский прокат.

Напомним, что Великобритания официально вышла из состава ЕС 1 февраля.