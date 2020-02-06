Британия решила отменить ряд торговых санкций для России
В перечне товаров оказались фольга, трубы и ферросилиция.
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Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих торговых санкций в отношении России после того как завершится переходный период выхода из Евросоюза. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства Британии.
В частности, ограничения будут сняты с алюминиевой фольги, бесшовных металлических и чугунных труб, ферросилиция, а также стальных и чугунных трубных фитингов.
В тоже время сохранятся пошлины на такие товары, как нитрат аммония, электротехническая сталь и холоднокатный плоский прокат.
Напомним, что Великобритания официально вышла из состава ЕС 1 февраля.