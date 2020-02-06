Число погибших при жесткой посадке в Стамбуле увеличилось до 3

В результате жесткой посадки, произошедшей накануне вечером в аэропорту Стамбула погибли трое пассажиров, заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.

«За медицинской помощью обратились 179 пострадавших при инциденте, 3 человека погибли», - цитирует его агентство Anadolu.

Незадолго до этого, сообщалось, что один человек погиб и 157 пассажиров ранены.

Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus, следовавший по маршруту Измир-Стамбул, во время посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части.

По предварительным данным, авария произошла из-за плохих погодных условий.

В связи с произошедшим начато расследование.