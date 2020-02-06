В ДНР перевернулся пассажирский автобус, следовавший в Севастополь

Автобус с пассажирами, ехавший из Горловки в Севастополь, попал в аварию на трассе возле Новоазовска.

«Под Новоазовском перевернулся пассажирский автобус. На данный момент известно о двух погибших. МЧС и ГАИ работают на месте аварии», - сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

ЧП произошло около 16.30 на подъезде к таможенному пункту «Новоазовск». В автобусе находилось 29 взрослых пассажиров и пятеро детей. Погибли мужчина и, предположительно, беременная женщина. Еще 18 человек, из которых трое детей, пострадали.

На территории ДНР объявлена чрезвычайная ситуация: со среды там продолжается снегопад.