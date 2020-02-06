Шикарный вид и запеканка как в детстве: находящиеся на карантине в Тюмени о втором дне в санатории

Россияне и граждане СНГ, прибывшие на родину из китайского Уханя, второй день находятся на карантине в Тюмени. Вокруг реабилитационного центра «Градостроитель» - сосновый бор и чистый воздух. Здание находится под охраной, вся территория огорожена забором. В обычное время центр выполняет функции санатория, и если ехать туда на отдых, это обойдется минимум в полторы тысячи рублей в сутки. Однако для находящихся на карантине проживание - абсолютно бесплатное. Так что люди просто отдыхают и шутят над своими стильными полосатыми пижамами от «Роспотребнадзора», которые у них в тренде со вчерашнего вечера.

«Вот наш номер. Такой же прекрасный, как и вчера. Мой сосед Евгений, остатки еды, телик, холодильник с банками огурцов. Шикарный вид на природу», - рассказывают об условиях проживания Константин Чистохин.

В санатории - четырехразовое питание. Еду приносят в номера работники в защитных костюмах. Все очень вкусно и сытно.

«Нас покормили. Был очень вкусный завтрак - молочная каша, хлеб с маслом, запеканка творожная как в садике, очень вкусная! Еще фрукты принесли и кофе», - делятся девушки в соцсети.

Видеоблогер Анна Коняшкина в КНР жила полтора года. Собирается вернуться в Китай, после того, как эпидемия коронавируса закончится. А пока - временный отпуск на родине.

«Выспались на свежем воздухе. В 6 утра пришли, разбудили, померили температуру, пожелали доброго утра. На счет планов на день - не однозначно, так как времени много, чем заняться не думали. Но организаторы нам предоставили телевизор, Wi-Fi, пару книг и настольные шахматы», - рассказала Анна.

В здании развернута экспресс-лаборатория, врачи тщательно ищут малейшие изменения в состоянии здоровья людей. Симптомов нет. Коронавирус ни у кого не обнаружен. Но режим все равно очень строгий. Семьи живут вместе. Однако при этом никаких контактов с внешним миром и даже с соседями из других номеров у находящихся на карантине быть не может.

Ситуация остается на строгом контроле и эпидемиологов и врачей разных профилей, высоких профессионалов, которые работают в этом центре.

Напомним, людей перевозили борты российских ВКС. Весь полет их сопровождала съемочная группа телеканала «Звезда», - единственные журналисты на борту.

Из зараженного региона самолеты российских ВКС эвакуировали 144 человека. Всех, кто попросил о помощи. И не только россиян, но и 16 граждан СНГ. Им предстоит провести в изоляции в общей сложности 14 дней - столько длится инкубационный период коронавируса.