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Самолет с 26 детьми на борту вылетел с базы Хмеймим в Сирии в Москву

Валентина Пескова
21:43 06.02.2020
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова провела встречу с супругой президента САР Башара Асада, где были обговорены детали этого вопроса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Самолет российской авиации, на борту которого находятся 26 детей, являющихся гражданами РФ, покинул базу Хмеймим в Сирии и направляется в Москву. Их возвращению на родину поспособствовала уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Как сообщила сама омбудсмен, в составе группы детей находятся ребята из кавказских республик, Поволжья, Центральной России и Свердловской области. При этом еще девять российских детей Кузнецова была вынуждена оставить в Дамаске, так как на них еще не оформлены документы.

«Но они в ближайшее время будут, и первым же рейсом мы их вернем назад. Поэтому будем надеяться, что все пройдет положительно, спасибо нашим военным», - отметила Кузнецова в разговоре с журналистами.

Попавшие в Сирию из России дети оказались жертвами своих родителей, которые вступили в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Все ребята находились в лагере Аль-Холь на северо-востоке Сирии, неподконтрольном официальному Дамаску.

Их судьба сегодня обсуждалась Анной Кузнецовой на встрече с супругой президента САР Башара Асада Асмой аль-Асад. Жена сирийского президента подчеркнула, что этих детей необходимо успешно интегрировать в российское общество, передать им традиции и культуру России.

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