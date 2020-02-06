Кузнецова и супруга Асада обсудили возвращение российских детей из Сирии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится с рабочим визитом в Сирийской Арабской Республике. В Дамаск омбудсмен вылетела для встречи с супругой президента Башара Асада Асмой аль-Асад.

Как сообщает пресс-служба Кузнецовой, стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере защиты прав детей. Детский омбудсмен РФ рассказала о реализации плана по возвращению российских детей из зон боевых действий, а также о работе, которая проводится с ними и их новыми семьями и опекунами.

Омбудсмен подчеркнула, что все вернувшиеся в Россию дети находятся в родственных семьях, устроены в детские сады и школы, а также проходят необходимые программы по реабилитации, адаптации и социализации под присмотром специалистов - врачей, психологов, педагогов.

«Ваша работа в гуманитарной сфере - это вершина гуманизма и человечности. Этим детям необходима помощь не только в том, чтобы вернуться на родину, но и для того, чтобы успешно интегрировать их в российское общество, передать им традиции и культуру России», - отметила Асма аль-Асад.

В начале декабря Анна Кузнецова рассказала, что четверых российских детей, находившихся в тюрьме Дамаска, доставили на самолете в Москву.