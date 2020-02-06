«Просто кошмар»: граждане США в шоке от процесса эвакуации из Уханя

Если россияне в целом осталось довольны тем, как самолеты ВКС организованно эвакуировали их из китайского Уханя, где бушует коронавирус, то граждане США получили совсем иные впечатления. Организованную американскими властями эвакуацию издание Washington Post назвало «кошмаром».

По информации газеты, более 500 американцев остались в аэропорту Уханя без помощи и поддержки. Некоторые из них пробыли там двое суток. При этом в аэропорту не было ни представителей США, которые могли бы им помочь, ни простых табличек, на которых было бы указано, где собираться.

В качестве сравнения Washington Post привела в пример, как организовала аналогичный процесс Москва. В аэропорту были сотрудники российского консульства, а также информационный стенд с российским флагом. Кроме того, пассажирам предоставили автобусы, чтобы организованно доехать до аэропорта.

Также очень важно, что российскую эвакуацию проводили именно военные спецборты. Во-первых, это предписано техникой безопасности, поскольку по факту операция проводилась в зоне заражения. А во-вторых, в военных самолетах система вентиляции устроена иначе, чем в гражданских, и минимизирует возможный риск размножения вируса.

Напомним, эвакуированные из Китая граждане РФ в настоящее время находятся на карантине в Тюменской области. Условия пребывания там они довольны. Первый самолет из Уханя приземлился в Тюмени пятого февраля, на его борту находились 80 человек. Позднее туда же прибыло еще одно воздушное судно, доставившее в Россию еще 64 человека из КНР.