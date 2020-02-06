Клубы огня и дыма: поезд сошел с рельсов в Канаде и загорелся

В канадской провинции Саскачеван потерпел аварию товарный состав, предположительно перевозивший нефть. Около 30 вагонов поезда сошли с рельсов, после чего некоторые из них загорелись, сообщает телеканал СВС.

ЧП произошло приблизительно в 100 км к юго-востоку от крупного города Саскатун. Представители компании Canadian Pacific, которая владеет поездом, факт аварии подтвердили, однако не раскрыли, что именно перевозил состав.

О жертвах и пострадавших, как и о причинах аварии, пока неизвестно. Из-за инцидента было перекрыто несколько дорог.