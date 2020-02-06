Не очень «Белые каски»: покадровое разоблачение фейка о химатаке

Министерство обороны РФ в начале февраля опубликовало информацию о готовящихся «Белыми касками» провокациях в Сирии. Они должны были быть направлены на то, чтобы рассказать, что якобы правительственные войска и Россия там применяют химическое оружие. Фейковые ролики появились в Сети 4 февраля. Военный обозреватель ИА «Анна Ньюс» Аким Апачев на стоп-кадрах этих видео разобрал все несоответствия.

По словам гостя программы «Открытый эфир», авторы видео не пытаются соблюдать правдоподобность, но при этом режиссер все очень хорошо спланировал.

«Вранье открытое. Да, это их методология. Посмотрите на эти ролики. Стоит обратить внимание. Первое - количество детей. 80-90% всего времени в этих роликах уделяется детям. Ну не может быть такое процентное соотношение детей. Это первое, что бросается в глаза», - считает Апачев.

Он уверен, что дети на съемках привлекают внимание и влияют на эмоции тех, кто смотрит видео.

Ролики сняты, по словам Акимова, типично и постановочно. В центре кадра одного из них - горящий мотоцикл. Именно он стал ядром сюжета.

© the white helmets, YouTube

На фоне мотоцикла в машину спасателей несут детей. При этом рядом находится поврежденный автомобиль и следы его тушения.

«Мы можем сделать вывод, что автомобиль горел и его тушили. Где-то рядом должна стоять пожарная машина. Но почему-то на мотоцикл воды не хватило. Или он нужен был для хорошей картинки», - рассуждает собеседник «Звезды».

На следующем кадре люди вытаскивают из сильно поврежденного обгоревшего автомобиля человека.

© the white helmets, YouTube

«Что мы можем предположить. Этот человек, который якобы сидел в автомобиле, на его одежде должны присутствовать следы горения либо следы тушения. Но мы не наблюдаем ничего», - говорит Апачев.

Он сравнил еще два ролика. Один из них снят «Белыми касками», а второй - нет.

«Я так понимаю, есть некоторое количество волонтеров, которые самостоятельно снимают происходящее. И именно они показывают другую версию. И мы можем сравнить», - говорит военный обозреватель ИА «Анна Ньюс».

© the white helmets, YouTube

Одну локацию можно определить по схожей композиции из двух автомобилей. Но на одном из роликов есть еще одна машина, а на другом ее уже нет. Зато вместо нее появляется мотоцикл.

«Очевидно, что это целый съемочный процесс. У этого съемочного процесса есть режиссер, который двигает декорации, который ставит туда людей, наполняет его смыслом», - уверен Апачев.

Он также обратил внимание на горение автомобилей. По его словам, на кадрах есть работающая дым-машина.

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