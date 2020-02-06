Страсти по кулеру: первокласснику запретили в школе пить воду, потому что его мама не сдала деньги

В школе №21 города Липецка разгорелся такой конфликт, что в его решение пришлось вмешаться прессе и мэру городу Евгении Уваркиной. Все началось с жалобы мамы учащегося 1 класса Дмитрия Ванюшина, которая рассказала, что классная руководительница не разрешает ее сыну пить воду из кулера.

Женщина узнала об этом случайно, когда однажды утром увидела, как мальчик наливает дома воду в бутылку, чтобы взять ее собою в учебное заведение. Ольга, так зовут женщину, с удивлением спросила у сына: зачем ему брать бутылку воды из дома, если совсем недавно с родителей специально собирали деньги на покупку кулера, чтобы у детей не было проблем с питьевой водой. На что мальчик рассказал маме, что именно ему пить воду не положено. Об этом ребенку заявила классная руководитель Татьяна Ивановна, мотивировав это тем, что его семья в покупке кулера финансового участия не принимала.

© ТРК "Звезда"

В беседе с корреспондентом «Звезды» Ольга Ванюшина рассказала, что во время собрания родительского комитета в начале учебного года взрослые договорились собрать деньги на покупку для своих детей необходимых канцелярских товаров, принтера, а также кулера. Правда, с обозначенной суммой в три тысячи рублей согласились не все родители учеников, посчитав ее завышенной для довольно небольшого количества необходимых вещей. Тогда ее снизили до одной тысячи рублей.

«Денежные средства нами были сданы, хотя мы и были против. Чтобы не накалять ситуацию в классе. Чекового отчета мы не видели, только на словах. После того, как моя мама предоставила деньги в родительский комитет, ей через некоторое вернули эту тысячу рублей, пояснив, что это является жестом благотворительности в связи с нашим бедственным положением», - рассказала Ольга.

В тот момент у мамы первоклассника действительно была довольно сложная финансовая ситуация в связи с проблемами со здоровьем: если в ближайшие годы лечение не даст результатов, то женщине будет необходима трансплантация сердца.

«Тысяча рублей - это в любом случае деньги, но огромной роли они нам не сыграли. За помощь спасибо тем, кто был неравнодушен к нашей ситуации. Я не работаю, с первым мужем - в разводе, отец третьего ребенка умер, так и не узнав, что скоро станет отцом. Поэтому на тот момент для нас то была значимая сумма», - говорит Ольга.

Далее, узнав о том, что учитель начала делать замечания ее сыну о том, что он ходит в куртке, которая ему мала, а также запрещает ему мыть руки в школьной столовой, мама пошла прояснить ситуацию и поговорить с учительницей. На что услышала незамысловатый ответ: не нравится - меняйте школу. Тогда она решила пожаловаться на ненадлежащую форму общения педагога директору школы. Узнав о ситуации тот, по словам Ольги, был крайне удивлен. Более всего тому факту, что ребенку не разрешают мыть руки, хотя для этого сами родители покупают мыло и антисептики.

Когда данная история попала в прессу, учительница Татьяна Ивановна приняла решение уволиться из школы, не выдержав такого пристального внимания в свой адрес. Далее педагога начали защищать родители других учеников в классе, которые уважают преподавателя и не хотят, чтобы она уходила из школы.

© ТРК "Звезда"

«У меня здесь учится сын, и кулер решили приобрести, чтобы детям было удобно пить, это абсолютно очевидно. Поборов в школе нет, это ужасное слово. Все покупали сами родители, по своему решению. Скидывались на добровольной основе. Теперь учитель написала заявление об уходе - это ужасно. Если наш класс потеряет этого педагога, это будет большая потеря для нашей школы. Не знаю, будем ли мы здесь учиться здесь, если потеряем данного преподавателя», - рассказывает «Звезде» Сергей Дюкарев.

С отцом ученика согласна и мама другого первоклассника, Альбина Мещерякова.

«Есть ли в классе расслоение на богатых и бедных? На мой взгляд все равны. Я считаю, что Ольгой была не так воспринята информация, переданная ей сыном. Для нас и для наших детей это будет колоссальная травма, если педагог уйдет из школы. Вина Ольги присутствует, потому что ну не так она попыталась этот конфликт решить. Хотя родители оказали ей материальную помощь и прониклись ее ситуацией», - пытается объяснить свою позицию женщина.

Вмешавшаяся в конфликт мэр города Липецка Евгения Уваркина решила поговорить со обеими сторонами спорной ситуации. Выслушав позиции членов родительского комитета и самой Ольги, Уваркина пришла к выводу, что в данной ситуации больше всего пострадал, не ученик или учитель, а сам кулер.

«Конфликт , в первую очередь, межличностный. Мы пришли к решению, что нужно быть внимательными и понимать причину. Надеюсь, что родители смогут понять друг друга и пойти навстречу. В первую очередь, вернуть педагога и ту атмосферу, которая должна быть у детей. Безусловно, с директора ответственность тоже не снимается. То, что сегодня делала я, наверное, должен делать директор в первую очередь. Сегодня у нас был несколько воспитательный процесс. Мы вместе поговорили с родительницей, которая считает, что ее ребенка притесняют, и другими родителями, и увидели проблему каждого. А дальше будем смотреть. Но когда у тебя история, что 20 родителей поддерживают учителя, то возникает вопрос: имеешь ли ты право делать неправильный вывод? В конце концов есть и другое решение проблемы, когда родитель может просто поменять школу», - заявила Уваркина.

Однако, ситуация с кулером оказалась не единственным примером. Нашлись родители, которые также жалуются на данного педагога. Например, из-за несданных на линолеум и новые шкафы денег некоторые ученики должны отдавать свои обеды одноклассникам или складывать их в сумку педагогу. Та же, в свою очередь, попросту отказывается общаться с бунтующими против поборов родителями.

В УМВД по Липецкой области по данному факту назначена проверка. Вместе с полицией свою проверку проводит и прокуратура.