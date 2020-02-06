Путин подписал указ о назначении Махонина врио главы Пермского края
Он назначен на этот пост в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Максима Решетникова.
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Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности главы Пермского края.
«Назначить Махонина Дмитрия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края», - сказано в указе российского президента, который был опубликован пресс-службой Кремля.
Настоящий документ вступает в силу со дня его подписания.
Махонина назначили на эту должность в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Максима Решетникова.