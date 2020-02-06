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Нездоровый ажиотаж: в России сметают с прилавков медицинские маски

Максим Кашемиров
18:54 06.02.2020
Острее всего ситуация с медицинскими масками стоит в регионах, которые граничат с Поднебесной - в Амурской области и Хабаровском крае.
Нездоровый ажиотаж: в России сметают с прилавков медицинские маски
© Фото: ТРК "Звезда"

Медицинские маски исчезают с российских прилавков, в аптеках наблюдается ажиотаж. В Северной столице купить повязку практически невозможно. Как рассказали фармацевты в аптеках, последнюю партию масок раскупили за полчаса.

Некоторые аптеки выходят из положения так: повесили на витрину руководство по самостоятельному изготовлению марлевых повязок. Вату, бинты и марлю пока можно купить в аптеках.

Дефицит средств защиты наблюдается и на Урале. В Екатеринбурге приобрести маски нельзя ни в крупных сетях, ни в маленьких аптеках. В новосибирских аптеках их отыскать тоже проблематично. Там, где они еще остались, цены взвинтили минимум в пять раз.

На подобные спекуляции накануне жестко отреагировал Владимир Путин, он дал понять, что те аптечные сети, которые пытаются нажиться на ситуации, должны быть лишены лицензии.

Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, начинает массовые проверки в регионах. Запустила горячую линию, а жалобы можно заполнить на сайте ведомства.

Острее всего ситуация с медицинскими масками стоит в регионах, которые граничат с Поднебесной - в Амурской области и Хабаровском крае. Там все скупили жители Китая, они приобретали марлевые повязки и градусники целыми партиями и отправляли родственникам.

Также растет спрос на противовирусные препараты. Эксперты говорят, что это происходит не только из-за угрозы коронавируса, сезонные грипп и ОРВИ - еще одна причина ажиотажа, на котором недобросовестные продавцы пытаются заработать.

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