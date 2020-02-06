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Искусство на службе Отечества: Театр Российской Армии отмечает 90-летие

Андрей Аркадьев
Игорь Балдин
18:40 06.02.2020
Последние 25 лет труппой руководит режиссер Борис Морозов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Театр Российской Армии в четверг отмечает 90-летний юбилей. В связи с празднованием круглой даты зрителей в течение всего года ждет интересная программа.

Торжества начались в два часа дня. В честь праздника свои двери открыл театральный музей. Были представлены экспонаты, отражающие жизнь коллектива с момента создания театра. Выставка рассказывает о наиболее значимых событиях в истории культурного учреждения. Вечером запланирован показ спектакля «Барабанщица».

Центральный театр Красной армии (ЦТКА) основали в 1929 году. Премьера первого спектакля «К.В.Ж.Д.» о событиях на Китайско-Восточной железной дороге состоялась 6 февраля 1930 года. Эта дата считается официальным днем рождения театра.

Сцена Центрального академического театра Российской армии за годы существования видела множество звезд, в том числе Фаину Раневскую, Любовь Добржанскую и Владимира Зельдина. Последние двадцать пять лет труппой руководит Борис Морозов.

Накануне юбилея Борис Морозов принял участие в передаче «Между тем» на телеканале «Звезда». В интервью режиссер объяснил, почему история театра неразрывно связана с историей России.

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