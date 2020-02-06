Попова рассказала о самочувствии эвакуированных из КНР россиян

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о состоянии здоровья эвакуируемых из Китая граждан, которые в настоящее время находятся на карантине в Тюменской области.

«Ситуация стабильная. Все осмотрены со вчерашнего дня и в течение ночи врачами, оценено состояние, постоянно измеряется температура. Коронавируса сегодня нет ни у кого и повышения температуры так же нет ни у кого. Осмотрены дети, они чувствуют себя хорошо, и за ними постоянно наблюдает педиатр», - рассказала она.

Все граждане осмотрены профильными специалистами. Троим людям потребовалось стационарное наблюдение, добавила врач.

«У одного иностранного гражданина диагностирован абстинентный синдром, у двух других заболевания, не связанные с инфекционной патологией, поэтому их поместили в стационарные условия, в условия бокса, где за ними продолжается наблюдение и оказывается необходимая консультативная помощь», - отметила Попова.

Напомним, первый самолет из Уханя приземлился в Тюмени пятого февраля, на его борту находились 80 человек. Позднее там же село еще одно воздушное судно, доставившее в Россию еще 64 человека из Китая. Прибывших граждан разместили в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель».