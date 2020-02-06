Герасимов встретился в Баку с главой ОВС НАТО в Европе

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон.

Ранее Валерий Герасимов в ходе рабочего визита в Баку в четверг обсудил с начальником Генштаба ВС Азербайджана Наджмаддином Садыковым проблемы международной и региональной безопасности.

Также в четверг Герасимова принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.