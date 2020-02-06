В Москве задержали мужчину, бросившего «коктейль Молотова» в здание суда

Полицейские задержали поджигателя, который утром в четверг бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по столице.

«Задержан сегодня сотрудниками полиции в одном из домов на Ленинском проспекте», - заявили в ведомстве.

Им оказался житель Москвы, в настоящее время его допрашивают следователи. По предварительной версии, бутылку мужчина бросил по заказу.

Напомним, шестого февраля злоумышленник кинул бутылку с зажигательной смесью в здание суда. В результате этого на первом этаже здания произошло возгорание.