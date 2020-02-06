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Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Александра Арсентьева
17:37 06.02.2020
В частности, президент уволил главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, который обвиняется в получении взятки.
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МЧС и МВД. Указ российского президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, документом от постов освобождены генерал-майор полиции Николай Афанасьев, занимавший должность начальника управления МВД по Приморскому краю и генерал-майор полиции Николай Аксенов, который находился на посту начальника управления МВД по Амурской области.

Кроме того, уволены полковник юстиции Александр Сарафанов, занимавший пост заместителя руководителя главка Следственного комитета России по Московской области и генерал-лейтенант внутренней службы Руслан Яхьяев, который занимал должность начальника главка МЧС по Чеченской Республике.

Путин также уволил главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, который обвиняется в получении взятки.

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