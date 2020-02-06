Кузнецова вывезла из сирийского лагеря беженцев 35 детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова вывезла 35 детей из сирийского лагеря беженцев «Аль-Холь». Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Детей планируют отправить в Москву. Кузнецова рассказала, что по итогам пробы ДНК их могут признать российскими гражданами.

Также она сообщила, что в списках аппарата детского омбудсмена значатся 146 детей, которые могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии.

Ранее она вместе с четырьмя детьми, вернувшимися на родину из Сирии, прибыла в медицинский центр. Кузнецова сообщила, что состояние детей хорошее и они уже строят планы на будущее.