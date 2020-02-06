Гимнастка Александра Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в видеообращении, опубликованном на странице ее тренера в сети Instagram, опровергла сообщения о попытке покончить с собой и сказала, что в СМИ о ней написали «полную неправду».

«В прессе пишут полный ужас, полную неправду. И, если честно, у меня просто нет слов… Как можно такое написать, извините, вообще без малейших фактов или доказательств!?», - возмутилась спортсменка.

Солдатова утверждает, что с ней все прекрасно, и просит, чтобы все перестали за нее беспокоиться. По словам чемпионки, руку она порезала случайно во время приготовления завтрака. Всему виной были ее слабые кулинарные навыки.

«Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает. Со всеми бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно», - пояснила девушка.

Ранее СМИ сообщили, что Солдатову госпитализировали в больницу имени Склифосовского якобы после попытки покончить с собой. Первой слухи опровергла тренер чемпионки Анна Дьяченко после встречи с подопечной.

«Это все неправда, я сейчас у Саши. Вся ситуация под контролем, небольшое недомогание. С Сашей все хорошо», - передало слова Дьяченко агентство «360».

Напомним, Александре Солдатовой 21 год. Она трижды становилась чемпионкой мира в командном зачете, и один раз в упражнении с лентой. Кроме того, в активе Солдатовой победы на Чемпионате Европы и на Чемпионате России.