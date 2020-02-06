Путин призвал убирать «вузы-пустышки» в России

В России необходимо убирать «вузы-пустышки». Об этом заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

«Безусловно, надо и дальше последовательно убирать "вузы-пустышки", таких еще достаточно», - сказал Путин.

Он отметил, что эта задача намного шире и сложнее, чем просто избавиться от таких структур.

«Важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов, и там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом объединении», - пояснил президент.

Также Путин предостерег от механического слияния различных высших учебных заведений. Глава государства отметил, что необходимо найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, а также обеспечат значительный рост качества образования и исследований в вузах.

Кроме того, президент России выступил за изменение образовательных стандартов, они должны соответствовать потребностям сегодняшнего дня.

«Считаю необходимым убрать явно избыточные требования и регламенты, сделать более гибкими и современными образовательные стандарты, перечни специальностей и направлений подготовки», - сказал Путин.

По его словам, надо разрешить вузам с учетом запросов студентов, потребностей регионов самостоятельно формировать профили обучения, в том числе в рамках так называемых коротких образовательных программ, чтобы студенты могли иметь возможность получать дополнительную квалификацию, например, навыки предпринимательской деятельности.