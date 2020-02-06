«Да здравствует новый хозяин»: что Зеленский предложил США

В конце января в рамках турне по республикам бывшего Советского Союза на Украину прибыл глава американского Госдепа Майк Помпео. Во время своего визита он провел встречу с украинским лидером, после которой Владимир Зеленский то ли в шутку, то ли всерьез произнес интересную фразу.

«Мы приглашаем великий американский бизнес к развитию инфраструктуры Украины. Для участия в строительстве наших мостов и дорог. А также в проектах по добыче нашего газа и нефти», - заявил президент Украины.

Нужно ли серьезно относиться к этому заявлению? Или это просто очередные дежурные слова, приятные Вишингтону? По мнению заместителя директора Института стран СНГ Игоря Шишкина, смеяться над предложением Зеленского, не стоит. И дело - не только в нефти и газе.

«Зеленский сделал предложение республиканцам - давайте вы будете грабить Украину, как до этого грабили демократы, сменился хозяин, да здравствует новый хозяин», - считает он.

Политические последствия этого заманчивого приглашения могут поставить Помпео, одного из самых влиятельных политиков США, в очень непростую ситуацию. Ведь коррупционные газовые схемы на Украине существуют, уводя из госбюджета огромные средства. Что сегодня происходит в украинской энергетике? Разбирались журналисты программы «Специальный репортаж». Не пропустите новый выпуск программы 6 февраля в 18.30 на телеканале «Звезда».