Прокуратура проверяет московский детсад, откуда самовольно ушел шестилетний мальчик

Напомним, мальчик без сопровождения взрослых покинул детский сад и направился к дому. Спустя полчаса ребенка обнаружили полицейские. После случившегося воспитатель группы детсада при школе №1358 был уволен. Также были уволены помощник воспитателя и охранник заведения.

«Органами прокуратуры Москвы проводится проверка исполнения федерального законодательства об охране жизни и здоровья граждан, законодательства о лицензировании, в деятельности образовательного учреждения и частного охранного предприятия, оказывающих услуги по обеспечению безопасности школы, откуда самовольно ушел шестилетний ребенок», - говорится в комментарии прокуратуры по Москве.

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