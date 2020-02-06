Прокуратура проверяет московский детсад, откуда самовольно ушел шестилетний мальчик
Московская прокуратура проводит проверку частного охранного предприятия и детского сада, откуда самовольно ушел шестилетний воспитанник.
«Органами прокуратуры Москвы проводится проверка исполнения федерального законодательства об охране жизни и здоровья граждан, законодательства о лицензировании, в деятельности образовательного учреждения и частного охранного предприятия, оказывающих услуги по обеспечению безопасности школы, откуда самовольно ушел шестилетний ребенок», - говорится в комментарии прокуратуры по Москве.
По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, мальчик без сопровождения взрослых покинул детский сад и направился к дому. Спустя полчаса ребенка обнаружили полицейские. После случившегося воспитатель группы детсада при школе №1358 был уволен. Также были уволены помощник воспитателя и охранник заведения.