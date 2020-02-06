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Прокуратура проверяет московский детсад, откуда самовольно ушел шестилетний мальчик

Александра Арсентьева
15:11 06.02.2020
По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ

Московская прокуратура проводит проверку частного охранного предприятия и детского сада, откуда самовольно ушел шестилетний воспитанник.

«Органами прокуратуры Москвы проводится проверка исполнения федерального законодательства об охране жизни и здоровья граждан, законодательства о лицензировании, в деятельности образовательного учреждения и частного охранного предприятия, оказывающих услуги по обеспечению безопасности школы, откуда самовольно ушел шестилетний ребенок», - говорится в комментарии прокуратуры по Москве.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, мальчик без сопровождения взрослых покинул детский сад и направился к дому. Спустя полчаса ребенка обнаружили полицейские. После случившегося воспитатель группы детсада при школе №1358 был уволен. Также были уволены помощник воспитателя и охранник заведения.

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