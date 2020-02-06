Суд арестовал обвиняемого в убийстве Япончика

Басманный суд арестовал на два месяца «вора в законе» Муртаза Шаданию, подозреваемого в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного, как Япончик.

Такое решение судьи приняли вопреки возражениям защиты, которая просила отпустить обвиняемого под домашний арест.

Шаданию задержали сегодня следователи в Москве. По их версии, обвиняемый организовал за Япончиком слежку для того, чтобы выбрать время и место убийства криминального авторитета. Кроме того, он обеспечил перевозку в столицу оружия, из которого застрелили «вора в законе».

Как сообщается на сайте СК РФ, следователи полагают, что Шадания совершил убийство 69-летнего Иванькова, одного из старейших «воров в законе», в составе организованной группы в 2009 году.