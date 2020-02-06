«Обязаловкой» ничего не решить: Путин о призывах внедрить систему распределения в вузах

Владимир Путин, комментируя призывы внедрить систему распределения в вузах, заявил, что «обязаловкой» в этом случае ничего не решить.

«Звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышал, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю - обязаловкой ничего не решить», - заявил президент на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

По словам Путина, жизнь кардинально поменялась. Он отметил, что необходимы условия для самореализации молодежи - современные привлекательные стандарты жизни и учебы, а также возможности для достижения успеха.

Глава государства поручил кабинету министров реализовать комплекс мер по модернизации высшего образования в российских регионах и эффективно использовать средства, которые на это будут выделяться. Он добавил, что для решения данной задачи нужно подчинить профильные и другие национальные проекты, в том числе и работу по развитию инфраструктур, благоустройства городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов. А также необходимо в значительной степени повысить эффективность использования всех выделяемых ресурсов.