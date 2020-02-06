Путин учредил должность заместителя председателя Совбеза РФ

Глава Российской Федерации Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Таким образом, у председателя Совета Безопасности, которым является экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, появится правая рука.

Согласно закону, заместитель председателя Совбеза РФ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, главой государства определяются и его полномочия.

«Заместитель председателя Совбеза РФ обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта», - говорится в обновленном законе «О безопасности».

Указ, согласно которому в сводный перечень государственных должностей РФ вводится позиция заместителя председателя Совета безопасности, президент подписал 16 января. Другим указом он назначил на пост председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.